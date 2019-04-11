Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' Kararnamesi Avrupa...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Fransız Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını açıkça ihlal ediyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Fransız Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını açıkça ihlal ediyor" dedi. - AMSTERDAM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:28 Kaynak: İHA
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