Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Telefonda Görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Telefonda Görüştü.

17 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Telefonda Görüştü., System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Fransa, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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