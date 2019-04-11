Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Telefonda Görüştü.
17 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:09 Kaynak: AA
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