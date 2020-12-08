Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü
08.12.2020 22:42
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu ve Fransız mevkidaşı Le Drian, bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirdi.
Son Dakika Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu Galatasaray, golcü futbolcu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı 20 yaşındaki genç, kavga ettiği yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı