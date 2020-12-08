Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü - Son Dakika

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu ve Fransız mevkidaşı Le Drian, bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

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