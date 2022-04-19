Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı" - Son Dakika
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Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı"

19.04.2022 12:50
Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı. İsveç'te bir Neo-Nazi siyasetçi hem de polis kontrolünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. 15 Nisan'da New York'ta bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Ramazan ayında bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz."

Mevlüt Çavuşoğlu: "Garantörlük konusunda Ukrayna NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. alternatif çözümler üretmek lazım."

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu: Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum'

Mevlüt Çavuşoğlu, New York, İsveç, İslam, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu: 'Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı' - Son Dakika


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