Çavuşoğlu: "Geçen yıl G-20 ülkeleri arasında en büyük büyüme oranını Türkiye yakaladı" - Son Dakika
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Çavuşoğlu: "Geçen yıl G-20 ülkeleri arasında en büyük büyüme oranını Türkiye yakaladı"

11.08.2022 15:46
Çavuşoğlu: "Geçen yıl G-20 ülkeleri arasında en büyük büyüme oranını Türkiye yakaladı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geçen yılki büyüme oranlarına baktığımız zaman G-20 içinde en yüksek büyüme oranını Türkiye yakaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geçen yılki büyüme oranlarına baktığımız zaman G-20 içinde en yüksek büyüme oranını Türkiye yakaladı. Bu yıl için de IMF özellikle G-20 büyümesini negatif olarak yani revize ederek büyüme hedeflerini düşürürken bizimkini ise artırdı." dedi.

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, alınan tedbirlerin "Bu nedenle geçen yıl baktığımız zaman büyüme oranlarında G-20 içinde en yüksek büyüme oranını Türkiye yakaladı. Bu yıl için de IMF özellikle G20 büyümesini negatif olarak yani revize ederek büyüme hedeflerini düşürürken bizimkini ise artırdı. Bu da ekonomimizin özellikle büyüdüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Dış politika ve ekonominin birbirini doğrudan etkilediğini belirten Çavuşoğlu, "ekonomisi güçlü olan bir ülkenin dış politikadaki etkinliğinin de her zaman arttığını" söyledi.

"Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkilerini tüm dünya hissediyor"

Dünya genelindeki son gelişmeleri ele aldığı konuşmasında Çavuşoğlu, bu gelişmelerin tüketimin durmasına ve tedarik zincirlerinin kopmasına sebep olduğunu belirtti.

Bu yönüyle tedarik kaynaklı bir krizin oluştuğunu anlatan Çavuşoğlu, artan harcamaların devlet hazinelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünya, küresel salgının olumsuz etkilerini henüz tam olarak üzerinden atmamışken bu kez Rusya ile Ukrayna'nın savaşı yeni bir şok yarattı. Etkilerinin sadece biz değil tüm dünya hissediyor. Artan enerji, gıda başta olmak üzere ham madde ve emtia fiyatları küresel bir enflasyon baskısı altında. " ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra iş dünyasının da ekonominin bu zorlu döneminde istihdam, ihracat ve büyüme odaklı anlayışla adımlar attığına işaret eden Çavuşoğlu, "Salgında ve özellikle Ukrayna savaşında da ekonomide çarkların durmasına izin vermedik." dedi.

YORUMLAR
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Çavuşoğlu, büyükelçilerin hedefinin ülke ihracatını artırmak olduğunu söyledi Çavuşoğlu, büyükelçilerin hedefinin ülke ihracatını artırmak olduğunu söyledi
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Geçen yıl G-20 ülkeleri arasında en büyük büyüme oranını Türkiye yakaladı' - Son Dakika

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