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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelecek sene Mart ayında ilk defa Türkiye'de Antalya Diplomasi...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelecek sene Mart ayında ilk defa Türkiye'de Antalya Diplomasi Formunu başlatıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelecek sene Mart ayında ilk defa Türkiye'de Antalya Diplomasi Formunu başlatıyoruz. Bugün Davos nasıl varsa, bugün yine bazı ülkelerde önemli forumlar geleneksel hale gelmişse, gelecek sene Mart ayından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde tüm dünya liderlerini, siyasetçilerini Antalya'da ağırlayacağız" dedi. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Antalya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:25 Kaynak: İHA
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