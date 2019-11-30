Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelecek sene Mart ayında ilk defa Türkiye'de Antalya Diplomasi Formunu başlatıyoruz. Bugün Davos nasıl varsa, bugün yine bazı ülkelerde önemli forumlar geleneksel hale gelmişse, gelecek sene Mart ayından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde tüm dünya liderlerini, siyasetçilerini Antalya'da ağırlayacağız" dedi. - ANTALYA