Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye'den gerek Avrupa Birliği'nden (AB) olumlu adımlar atıldı. AB'nin artık oyalama yerine şartlı cümleler yerine belli alanlarda somut adımlar atması gerekiyor. Vize serbestisi ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi konusu gerçekleşmeli. Bu anlaşmanın güncellenmesini siyasi şartlara bağlamak gerekiyor. AB'nin sözlerini tutması gerekiyor" dedi. - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Gerek Türkiye'den gerek Avrupa Birliği'nden (AB) olumlu adımlar atıldı. - Son Dakika