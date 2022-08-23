Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile telefonda görüştü

23.08.2022 22:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Gürcistan'da devam eden orman yangını hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Gürcistan'da devam eden orman yangını hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini ileterek, orman yangının söndürülmesi için Türkiye'nin Gürcistan'a vereceği destek hakkında bilgilendirmede bulundu.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır çalışma yürütüyor' Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır çalışma yürütüyor'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 22:30:18. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement