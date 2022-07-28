BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BU SAVAŞ DİPLOMASİ MASASINDA BİTECEK-1 - Son Dakika
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BU SAVAŞ DİPLOMASİ MASASINDA BİTECEK-1

28.07.2022 15:04
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BU SAVAŞ DİPLOMASİ MASASINDA BİTECEK-1

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz savaş başlamadan önce de savaşı önleyebilmek için yoğun çaba sarf ettik. Başladıktan sonra da sona ermesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çabalarımızı sürdürdük. Sadece Ukrayna'nın tahılını değil, Rusya'nın tahıl ve gübresinin ihracatı yönündeki engelleri de kaldırmış olduk. Dün de koordinasyon merkezi kuruldu. Teknik düzeyde çalışmalar devam edecek. Temennimiz kesintiye uğramadan bu ihracatın gerçekleşmesi, öncelikle acil ihtiyacı olan ülkelere tahıl, buğday ulaşabilsin. Aslında bu sadece gıda ihracatının önündeki engelin kaldırılması için atılan bir adım değildir. Gerek Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde gerekse diğer düzeylerde olsun, görüşmelere iki taraf da hazır olursa biz bu görüşmelere ev sahipliği yaparız. Liderler düzeyinde Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları, aralıksız devam ediyor. Kalıcı ateşkes için, üçüncü ülkelerin de desteklemesi lazım. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. Bir an önce tarafların diplomasi masasına dönmeleri için Türkiye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Görüntü dökümü:

----------Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları


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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Ukrayna savaşından dolayı 'orta koridor'un önemi artıyor' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Ukrayna savaşından dolayı 'orta koridor'un önemi artıyor'
Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BU SAVAŞ DİPLOMASİ MASASINDA BİTECEK-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BU SAVAŞ DİPLOMASİ MASASINDA BİTECEK-1 - Son Dakika
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