Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır" dedi. - ANKARA
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