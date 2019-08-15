Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği...

19 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır" dedi. - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
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