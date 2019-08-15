Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği...

41 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır" "Bölgenin istikrara kavuşturulup, bu insanların geri gönderilmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır"
"Bölgenin istikrara kavuşturulup, bu insanların geri gönderilmesi gerekiyor. Türkiye'den Suriye'ye gitmek isteyen çok sayıda başta Suriyeli Kürtler olmak üzere mülteciler var"
"Türkiye'nin resmi olarak F-35 programından çıkarılması söz konusu değildir"
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:14 Kaynak: İHA
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Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var
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