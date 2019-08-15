Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır" "Bölgenin istikrara kavuşturulup, bu insanların geri gönderilmesi gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:14 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır"
"Bölgenin istikrara kavuşturulup, bu insanların geri gönderilmesi gerekiyor. Türkiye
'den Suriye
'ye gitmek isteyen çok sayıda başta Suriyeli Kürtler olmak üzere mülteciler var"
"Türkiye'nin resmi olarak F-35 programından çıkarılması söz konusu değildir"
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