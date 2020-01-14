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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz."
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz." Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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