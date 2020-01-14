Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz." - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz.' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz."

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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