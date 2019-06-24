Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hangi yaptırım kararı gelirse gelsin biz S400'ü aldık"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hangi yaptırım kararı gelirse gelsin biz S400'ü aldık" "ABD'nin adımları hukuka uygun değildir" "Diğer ortaklar ABD'nin F-35'ler ile ilgili adımlarını desteklemiyor" "Türkiye F-35 programının bir ortağıdır ve çok ciddi katkılar sağlamıştır.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "Hangi yaptırım kararı gelirse gelsin biz S400'ü aldık"
"ABD'nin adımları hukuka uygun değildir"
"Diğer ortaklar ABD'nin F-35'ler ile ilgili adımlarını desteklemiyor"
"Türkiye
F-35 programının bir ortağıdır ve çok ciddi katkılar sağlamıştır. Bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla katkı sağlamıştır"
"Türkiye, ABD veya herhangi bir ülkenin al dediği zaman bir ürünü alacak ya da alma dediği zaman bir ürünü almayacak ülke değildir"
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