Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hangi yaptırım kararı gelirse gelsin biz S400'ü aldık"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hangi yaptırım kararı gelirse gelsin biz S400'ü aldık"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hangi yaptırım kararı gelirse gelsin biz S400'ü aldık" "ABD'nin adımları hukuka uygun değildir" "Diğer ortaklar ABD'nin F-35'ler ile ilgili adımlarını desteklemiyor" "Türkiye F-35 programının bir ortağıdır ve çok ciddi katkılar sağlamıştır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hangi yaptırım kararı gelirse gelsin biz S400'ü aldık"
"ABD'nin adımları hukuka uygun değildir"
"Diğer ortaklar ABD'nin F-35'ler ile ilgili adımlarını desteklemiyor"
"Türkiye F-35 programının bir ortağıdır ve çok ciddi katkılar sağlamıştır. Bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla katkı sağlamıştır"
"Türkiye, ABD veya herhangi bir ülkenin al dediği zaman bir ürünü alacak ya da alma dediği zaman bir ürünü almayacak ülke değildir"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hangi yaptırım kararı gelirse gelsin biz S400'ü aldık
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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