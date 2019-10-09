Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve...

46 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir. #BarışPınarıHarekatı" - ANKARA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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