Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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