Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri çıkartılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri çıkartılacak. Yani biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Sahada ve masada güçlü olabilirseniz bunları yapabilirsiniz. Harekatı yapmasaydık bunlar olmazdı."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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