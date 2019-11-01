Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri çıkartılacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri çıkartılacak. Yani biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Sahada ve masada güçlü olabilirseniz bunları yapabilirsiniz. Harekatı yapmasaydık bunlar olmazdı."
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