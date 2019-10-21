Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke terör tehdidiyle tek başına mücadele edemiyor.
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Hiçbir ülke terör tehdidiyle tek başına mücadele edemiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke terör tehdidiyle tek başına mücadele edemiyor.

28 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke terör tehdidiyle tek başına mücadele edemiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke terör tehdidiyle tek başına mücadele edemiyor. Bazı siyasi gruplar terörist gruplara destek veriyor. Aşırı sol gruplar Avrupa'da PKK'yı terörist gruplarından çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye Suriye'de siyasi süreci şiddetle destekliyor. Siyasi bir uzlaşma için süküneti sağlamamız lazım. İblip'de yapmaya çalıştığımız buydu. İnsani facianın önüne geçmeye çalıştık" dedi. - İSTANBUL

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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