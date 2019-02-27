Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan Tarafından Herhangi Bir Bilgilendirme Olmadı.
1 saat önce
IHAAW132051-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan tarafından herhangi bir bilgilendirme olmadı.
IHAAW132051-SIY/27-02-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan tarafından herhangi bir bilgilendirme olmadı. Hindistan'la görüşmeye açığız" dedi. 27.02.2019 13: 20: 51 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:26 Kaynak: İHA
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