Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan Tarafından Herhangi Bir Bilgilendirme Olmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan Tarafından Herhangi Bir Bilgilendirme Olmadı.

1 saat önce

IHAAW132051-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan tarafından herhangi bir bilgilendirme olmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW132051-SIY/27-02-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan tarafından herhangi bir bilgilendirme olmadı. Hindistan'la görüşmeye açığız" dedi. 27.02.2019 13: 20: 51 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan, Yenikadinda Gösterme, Politika
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