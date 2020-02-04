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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Gerekli karşılığı verdik, bundan sonra da vermeyi...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Gerekli karşılığı verdik, bundan sonra da vermeyi sürdüreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "( İdlib'de) Gerekli karşılığı verdik, bundan sonra da vermeyi sürdüreceğiz." - ANKARA
Son Dakika ABD yönetiminden İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı "'Rejimi tutamıyoruz' gibi bahaneleri kabul etmiyoruz" Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti