Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "İdlib'de...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:10 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: " İdlib
'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya
ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Esasen İdlib Suriye
'nin geleceği bakımından kritik bir konu, rejim ve muhalefet arasında devam eden Astana
süreci ve her an açıklayabileceğimiz anayasa komisyonu gibi güven arttırıcı adımlar önemli bir konu burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejimin garantörü kim Rusya ve İran
, İdlib için atabileceğimiz adımları, konuları konuşurken bu tip saldırıların felakete yol açabileceğini ifade ediyoruz. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor." - ANKARA
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