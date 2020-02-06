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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe yarattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe yarattı. Yüz binlerce insan evlerini terketmek zorunda kaldı. 2 bine yakın sivil insan rejim tarafından öldürüldü. Rejimin garantörü olarak Rusya ve İran'la siyasi çözüm için birlikte çok çalıştık, bunun faydasını da gördük. İdlib'deki rejimin saldırganlığı hepimizi rahatsız etti. Rejimin garantörü Rusya'dan beklentimiz rejimin durdurulmasıdır" dedi. - BAKÜ
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