Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe yarattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe yarattı. Yüz binlerce insan evlerini terketmek zorunda kaldı. 2 bine yakın sivil insan rejim tarafından öldürüldü. Rejimin garantörü olarak Rusya ve İran'la siyasi çözüm için birlikte çok çalıştık, bunun faydasını da gördük. İdlib'deki rejimin saldırganlığı hepimizi rahatsız etti. Rejimin garantörü Rusya'dan beklentimiz rejimin durdurulmasıdır" dedi. - BAKÜ

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 şehit verdiğimiz hain saldırıyı, Rus generalin koordine ettiği iddia edildi
Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevkiyatı yaptı CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:47:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]