Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlip Muhtırasının Uygulanması Siyasi Çözüm Açısından Önemli"...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlip Muhtırasının Uygulanması Siyasi Çözüm Açısından Önemli"...

11 dakika önce

IHAAW110913-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlip muhtırasının uygulanması siyasi çözüm açısından önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW110913-SIY/09-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlip muhtırasının uygulanması siyasi çözüm açısından önemli" dedi. 09.01.2019 11: 09: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

İdlip, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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