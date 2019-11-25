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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT'in 50. Kuruluş Yılı Etkinlik Töreninde konuştu
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT'in 50. Kuruluş Yılı Etkinlik Töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT'in 50. Kuruluş Yılı Etkinlik Töreninde konuştu
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