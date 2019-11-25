Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT'in 50. Kuruluş Yılı Etkinlik Töreninde konuştu
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT'in 50. Kuruluş Yılı Etkinlik Töreninde konuştu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT'in 50. Kuruluş Yılı Etkinlik Töreninde konuştu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT'in 50. Kuruluş Yılı Etkinlik Töreninde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT'in 50. Kuruluş Yılı Etkinlik Töreninde konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT'in 50. Kuruluş Yılı Etkinlik Töreninde konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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