Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani ile telefonla görüştü.
47 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani ile telefonla görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:18 Kaynak: İHA
Cinsel İstismara Uğradığını İddia Eden Genç Kızın İfadesi Kan Dondurdu!
Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı
Bir kadınla el ele görüntülenen Cem Özer'den yeni açıklama: Ben herkese dokunurum
Sözlüsüne "Hakkını helal et" mesajı gönderdikten sonra ortadan kayboldu