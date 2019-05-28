Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani ile telefonla görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani ile telefonla görüştü.

47 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani ile telefonla görüştü., System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani ile telefonla görüştü. Görüşmenin tebrik amaçlı olduğu öğrenildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:18 Kaynak: İHA
Neçirvan Barzani, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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