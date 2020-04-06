Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:29 Kaynak: İHA
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