Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.



Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA