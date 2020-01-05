Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
Son Dakika İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Kültürel alanları hedef almak savaş suçudur" İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Süleymani suikastı açıklaması: İran mesajı aldı İranlı hackerlar, ABD'ye siber saldırı düzenleyip intikam sözü verdi