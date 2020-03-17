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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için ilave 3 uçak daha ayarlandı ve o son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için ilave 3 uçak daha ayarlandı ve o son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak." - ANKARA
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