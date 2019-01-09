Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsani Yardımları Nasıl Oluşturabiliriz Konusunu da...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsani Yardımları Nasıl Oluşturabiliriz Konusunu da...

13 dakika önce

IHAAW110723-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsani yardımları nasıl oluşturabiliriz konusunu da uluslararası camia ile birlikte yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW110723-SIY/09-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsani yardımları nasıl oluşturabiliriz konusunu da uluslararası camia ile birlikte yürütmeye çalışıyoruz" dedi. 09.01.2019 11: 07: 23 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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