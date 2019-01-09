Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsani Yardımları Nasıl Oluşturabiliriz Konusunu da...
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IHAAW110723-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsani yardımları nasıl oluşturabiliriz konusunu da uluslararası camia ile birlikte yürütmeye çalışıyoruz" dedi.
IHAAW110723-SIY/09-01-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsani yardımları nasıl oluşturabiliriz konusunu da uluslararası camia ile birlikte yürütmeye çalışıyoruz" dedi. 09.01.2019 11: 07: 23 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:13 Kaynak: İHA
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