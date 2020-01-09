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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna karşıyız. Irak'ın zaten kendine has sorunları var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna karşıyız. Irak'ın zaten kendine has sorunları var" dedi. - BAĞDAT
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