Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna karşıyız. Irak'ın zaten kendine has sorunları var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna karşıyız. Irak'ın zaten kendine has sorunları var" dedi. - BAĞDAT

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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