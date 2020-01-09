Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , " Irak 'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna karşıyız. Irak'ın zaten kendine has sorunları var" dedi. - BAĞDAT

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