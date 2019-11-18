Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz. Necef ve Kerkük'te ilk kez Başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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