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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz. Necef ve Kerkük'te ilk kez Başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor." - ANKARA
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