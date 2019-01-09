Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın Yeniden İnşası Çok Önemli. Bu Konuda Türkiye'den...
40 dakika önce
IHAAW111018-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın yeniden inşası çok önemli. Bu konuda Türkiye'den beklentiler çok yüksek, bunları değerlendirdik.
IHAAW111018-SIY/09-01-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, " Irak
'ın yeniden inşası çok önemli. Bu konuda Türkiye
'den beklentiler çok yüksek, bunları değerlendirdik. Yeni gümrük kapılarının açılması gibi konularda da mutabıkız" dedi. 09.01.2019 11: 10: 18 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi
Palu Ailesi'nin Hastalığı Belli Oldu: Paylaşılmış Paranoid Bozukluk
Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor
Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı