Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın Yeniden İnşası Çok Önemli. Bu Konuda Türkiye'den...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın Yeniden İnşası Çok Önemli. Bu Konuda Türkiye'den...

40 dakika önce

IHAAW111018-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın yeniden inşası çok önemli. Bu konuda Türkiye'den beklentiler çok yüksek, bunları değerlendirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW111018-SIY/09-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Irak'ın yeniden inşası çok önemli. Bu konuda Türkiye'den beklentiler çok yüksek, bunları değerlendirdik. Yeni gümrük kapılarının açılması gibi konularda da mutabıkız" dedi. 09.01.2019 11: 10: 18 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Politika
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