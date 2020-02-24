Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu depremde hayatını kaybedenler için İran'a taziye dileklerini iletirken, korona virüs salgını da ele alındı. - ANKARA
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