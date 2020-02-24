Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu depremde hayatını kaybedenler için İran'a taziye dileklerini iletirken, korona virüs salgını da ele alındı. - ANKARA

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