Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede, Covid-19'la mücadele ele alındı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:38 Kaynak: İHA
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