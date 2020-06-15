Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:51 Kaynak: AA
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