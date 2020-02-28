Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile görüştü.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile görüştü. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz
Valencia Kulübü, koronavirüse tedbir olarak basın toplantılarını iptal etti Fransa, İdlib'deki saldırı nedeniyle Esed rejimi ve Rusya'yı kınadı TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 00:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile görüştü. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]