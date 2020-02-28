Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile görüştü. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:53 Kaynak: İHA
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