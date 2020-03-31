Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüştü. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:45 Kaynak: İHA
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