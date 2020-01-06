Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail ile bir belirsizlik var. Netanyahu ile bir yere varmamız... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'İsrail ile bir belirsizlik var. Netanyahu ile bir yere varmamız... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail ile bir belirsizlik var. Netanyahu ile bir yere varmamız...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail ile bir belirsizlik var. Netanyahu ile bir yere varmamız mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail ile bir belirsizlik var. Netanyahu ile bir yere varmamız mümkün değil." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Süleymani suikastı açıklaması: İran mesajı aldı
İsrail gazetesinden Libya mutabakatı yorumu: Yeni dünya düzeninin sembolü Trump'ın "Karşılık vereceğiz" tehdidine İran'dan yanıt: Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz İran Dışişleri Bakanı Zarif, Süleymani'nin cenazesinden fotoğraf paylaşıp Trump'a gönderme yaptı

Son Dakika Haberleri
16:07 Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma namazı çıkışında ne konuştuğunu anlattı - Son Dakika Haber
16:06 Bakırköy'de aracını vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi - Son Dakika Haber
16:06 Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Haber
16:06 İzmir'de yaşlı çift soba kurbanı - Son Dakika Haber
16:05 Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede - Son Dakika Haber
16:02 Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? - Son Dakika Haber
15:57 Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 16:17:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail ile bir belirsizlik var. Netanyahu ile bir yere varmamız... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]