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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail ile bir belirsizlik var. Netanyahu ile bir yere varmamız...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail ile bir belirsizlik var. Netanyahu ile bir yere varmamız mümkün değil."
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail ile bir belirsizlik var. Netanyahu ile bir yere varmamız mümkün değil." - ANKARA
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