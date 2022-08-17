Bakan Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak İsrail'e, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile görüştü ve görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Herzog Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra İsrail ile bir diyalog süreci başlamıştı. Sayın Herzog'un Türkiye ziyareti, daha sonra benim İsrail seyahatim; Başbakan ve Dışişleri Bakanı Sayın Lapid'in Ankara ziyareti ile süreç devam etti. Sonuçta; ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar için de karşılıklı olarak tekrar atamak da vardı.

Bu salonda Sayın Lapid ile gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye bir açıklama yapmıştık. Bu çalışmalar neticesinde İsrail'den de böyle olumlu bir adım geldi. Biz de Türkiye olarak İsrail'e, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte, zaten kararnamemiz de var. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak.

Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu konuda mesajlarımızın doğrudan büyükelçilerimiz seviyesinde iletilmesi de önemli. Hayırlı olsun. Daha önce ilan etmiştik, çalışma başlattığımızı, büyükelçileri atama kararı aldık. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor."

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise sosyal medya hesabında; "Türkiye ilişkilerimizin yenilenmesi İsrail vatandaşları için önemli ekonomik gelişmeler ve bölgesel istikrar açısından kıymetlidir. İsrail'in dünyadaki uluslararası konumunu güçlendirmek için harekete geçmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.