Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail Polisinin Mescid-i Aksa'daki Saldırıları) Artık...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail Polisinin Mescid-i Aksa'daki Saldırıları) Artık...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:24 Kaynak: AA

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