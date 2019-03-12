Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail Polisinin Mescid-i Aksa'daki Saldırıları) Artık...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:24 Kaynak: AA
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