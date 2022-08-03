Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına işaret ederek, "Birleşmiş Milletler (BM), anlaşmanın küresel gıda piyasalarında güvenin tazelenmesine ve fiyatların düşmesine yardımcı olacağını öngörüyor. Ayrıca bu son anlaşmanın, müzakere edilmiş bir çözüm şansını artıracağını umuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Türkiye- Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Dünyanın yapısal değişimlerden geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Ticaret savaşları, pandemi ve Ukrayna'daki savaş, küresel manzarayı tamamen değiştirdi. Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel büyüme tahminlerini yüzde 3,2'ye düşürdü. Dünya Bankası, artan stagflasyon riskinden dolayı uyardı." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, tüm bunlara rağmen IMF'nin Türkiye'nin 2022'deki büyüme beklentisini yüzde 4 ile revize ettiğini aktararak, Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde 7,3 büyüdüğüne işaret etti.

Benzer şekilde OECD'nin gelecek tahminlerinde ASEAN ekonomileri için 2022 ve 2023'te yüzde 5,2 oranında büyüme beklediğine değindiği konuşmasında Çavuşoğlu, "Kıtadaki ana büyüme motorlarından ve başarı öykülerinden biri olan ASEAN, biz bu yeni normallere uyum sağladıkça daha da amacına uygun hale gelecektir. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ile ASEAN daha merkezi bir rolde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gittikçe artan bir Türkiye-ASEAN ortaklığının bu zorlu zamanlarda küresel ekonomiye yardımcı olacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, bu ortaklığın sadece büyümeyle ilişkili olmadığını, bu iş birliğinin yeni pazarlara ulaşmada da fark yaratacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, küresel tedarik zincirlerinin değiştiğini ve "bağlantının önemini çok iyi anladıklarını" dile getirdi.

"Amacımız, Ukrayna'daki savaşa nihai noktayı koyabilmek"

Çavuşoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini, oradan da "Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı"na katılmak üzere Kamboçya'ya geldiğini aktardı.

Geçen ay da Türkiye-Azerbaycan- Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığını anımsatan Çavuşoğlu, "Orta Asyalı kardeşlerimizle ulaşım ve enerji bağlarımızı artırıyoruz. Hep birlikte emtia mallar ve enerji için sürdürülebilir bir ulaştırma koridoru sunmayı amaçlıyoruz. AB ile Gümrük Birliğimiz ve büyük pazarlara yakınlığımız sayesinde ASEAN'ın erişimi için çok şey sunabiliriz. Ortaklığımız, yeni jeopolitik zorlukların üstesinden gelmek için de önemlidir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM ile yürüttüğü yoğun diplomatik çabalar sayesinde, Ukrayna'nın tahıl ve gıda maddelerinin güvenli şekilde taşınmasına ilişkin anlaşmaya varıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"BM, anlaşmanın küresel gıda piyasalarında güvenin tazelenmesine ve fiyatların düşmesine yardımcı olacağını öngörüyor. Ayrıca bu son anlaşmanın müzakere edilmiş bir çözüm şansını artıracağını umuyoruz. Amacımız, Ukrayna'daki savaşa nihai noktayı koyabilmek. Bu amaca yönelik çalışmalarımızda ASEAN ortaklarımızın desteğini hissediyoruz."

Bu yılın, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı'nın kuruluşunun 5. yılı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yeni Asya stratejimizle ASEAN ile angajmanımızı daha da geliştirmeye çalışıyoruz. ASEAN'ın hükümetimiz tarafından desteklediğini ifade etmek istiyorum. Tüm Türk paydaşları, bu stratejiye bağlıdır. Moratoryum kaldırıldıktan sonra iş birliğimizi Diyalog Ortağı seviyesine yükseltmenin zamanının geldiğine inanıyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.