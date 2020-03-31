Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. Görüşmede İtalyan Bakan, Türkiye'nin desteği ve işbirliği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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