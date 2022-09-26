Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi ile bir araya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi ile bir araya geldi

26.09.2022 15:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa ile Türkiye-Japonya ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayi iş birliği konularını görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa ile Türkiye- Japonya ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayi iş birliği konularını görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun 27 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere geldiği Japonya'da temaslarını sürdürüyor.

Çavuşoğlu, başkent Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesinde bulunan Japonya Dışişleri Bakanlığında mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa ile bir araya geldi.

Görüşmede Çavuşoğlu, Abe'nin ölümü nedeniyle Bakan Hayaşi'ye başsağlığı dileklerini iletti ve Abe'nin başbakanlık görevi sırasında Türkiye-Japonya ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkı sağladığını vurguladı.

30 dakika süren görüşmede iki bakan, Türkiye-Japonya ticaretinin dengeli hale getirilmesi ve ikili ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra enerji ve savunma sanayi iş birliği konularını ele aldı.

Bakanlar, Ukrayna'dan tahıl ihracatı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi ile bir araya geldi - Son Dakika

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