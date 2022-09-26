Bakanlar, Ukrayna 'dan tahıl ihracatı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

30 dakika süren görüşmede iki bakan, Türkiye-Japonya ticaretinin dengeli hale getirilmesi ve ikili ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra enerji ve savunma sanayi iş birliği konularını ele aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi ile bir araya geldi - Son Dakika

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