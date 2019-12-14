Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, japonya savunma bakanı taro kono ile görüştü - Son Dakika

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Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, japonya savunma bakanı taro kono ile görüştü
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
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