Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, japonya savunma bakanı taro kono ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, japonya savunma bakanı taro kono ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, japonya savunma bakanı taro kono ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü

Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, japonya savunma bakanı taro kono ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank'ın, Kılıçdaroğlu için kullandığı ifade CHP sıralarını ayaklandırdı
Meclis'te AK Parti ile CHP arasında 'şehit parası' kavgası Piyasa değeri 500 bin TL olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ele geçirildi Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir

Son Dakika Haberleri
21:05 Kayıp balıkçı için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
21:05 İlk yarı sessiz bitti - Son Dakika
21:05 Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası 3 ölü - Son Dakika
21:02 MİLAS'TA HORTUM FELAKETİ - Son Dakika
21:02 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sivas'ta protesto edildi - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:09:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, japonya savunma bakanı taro kono ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]