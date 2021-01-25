Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaçırılan denizcilere ilişkin: "Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı, biraz açıkta daha doğrusu. ve dün akşam... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaçırılan denizcilere ilişkin: "Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı, biraz açıkta daha doğrusu. ve dün akşam...
25.01.2021 14:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaçırılan denizcilere ilişkin: "Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı, biraz açıkta daha doğrusu. ve dün akşam güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz bir ekip gemiye çıktılar ve gemi temiz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaçırılan denizcilere ilişkin: "Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı, biraz açıkta daha doğrusu. ve dün akşam güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz bir ekip gemiye çıktılar ve gemi temiz. Herhangi bir korsan veya başkasının sızmadığını anladılar, güvenlikle ilgili sıkıntı yok"
-"Şu ana kadar korsanlardan bir haber gelmedi. Dördüncü kaptanımız gemide kalıyorlar. Özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı, korunuyor"
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