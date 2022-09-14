Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diplomasi muhabirlerine gündemi değerlendirdi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kafkaslar'da Azerbaycan'ın kazanımlarını barış masasında pekiştirdiğini belirterek "Laçın artık fiilen Azerbaycan'ın kontrolünde ama buralardan çekilirken bile Ermenistan'ın bir taraftan yakıp yıkması, diğer taraftan her yere kara mayını yerleştirmesi iyi niyetli olmadığını da gösteriyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleriyle Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemde izlediği diplomasinin takdir topladığını ve son diplomatik adımlarının da örnek gösterildiğini belirterek bunlardan öne çıkanların tahıl anlaşması, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO başvuruları bağlamındaki kazanımlar, NATO stratejik konseptte elde ettiği kazanımlar ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelişimi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, geçmişte eleştiri aldıkları bazı konularda haklı olduklarını herkesin söylediğini belirterek "Son bir yıllık süreç, dış politikada attığımız adımlar bakımından bir doğrulama süreci, doğrulama yılı oldu. Örneğin 'Libya'da ne işiniz var?' diyenler, özellikle son krizlerden sonra, Batı'da olsun, içeride olsun, 'İyi ki orada Türkiye var. Türkiye orada istikrarın garantisi, sigortası.' demeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkilerin sürekli değişken olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasını milli çıkarlar doğrultusunda değişen koşullara göre sürekli uyarladığını söyledi.

"Parlamenter bir heyetimiz önümüzdeki günlerde Libya'yı ziyaret edecek"

Çavuşoğlu, Libya'nın istikrarı ve Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda herkesi kucakladıklarını belirterek "Ülkenin doğusuyla da ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Son olarak (Libya Temsilciler) Meclisi Başkanı Akile Salih ülkemizi ziyaret etti. Öncesinde büyükelçimiz bölgeyi ziyaret etti ve tüm aktörlerle görüştü. Şimdi de parlamenter bir heyetimiz önümüzdeki günlerde Libya'yı ziyaret edecek. Hem Trablus'u hem de Libya'nın doğusunu ziyaret edecekler. Meclis'i de aynı şekilde ziyaret etmiş olacaklar." diye konuştu.

Trablus'ta yaşanan çatışmalardan hemen sonra Türkiye'nin Batılı önemli aktörleri hemen İstanbul'da ağırladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu bile ülkemizin Libya'da geldiği noktanın göstergesidir." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı zorluklar konusunda Türkiye'nin aktif dış politikası sayesinde somut adımlar atılabildiğini belirterek bu konuda ilave güven artırıcı adımların atılmasına Türkiye'nin de destek vereceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ukrayna Savaşı, bölgede barışa giden yolun Türkiye'den geçtiğini herkese bir kez daha gösterdi. Bu husus Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika gibi birçok coğrafya için de geçerli. Örneğin Balkanlar'da kazan yine kaynamaya başladı. Hem Bosna Hersek hem Sırbistan-Kosova dosyalarında barış yolunda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz."

Bosna Hersek'te tüm aktörlerle konuşabilen en etkin aktörün, Türkiye olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgedeki en popüler liderlerden biri olduğunu dile getirdi.

"(Kafkasya) Burada kalıcı barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli"

Çavuşoğlu, Kafkaslar'da Azerbaycan'ın kazanımlarını barış masasında pekiştirdiğini belirterek "Laçın artık fiilen Azerbaycan'ın kontrolünde ama buralardan çekilirken bile Ermenistan'ın bir taraftan yakıp yıkması, diğer taraftan her yere kara mayını yerleştirmesi, iyi niyetli olmadığını da gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "İki gün önce (Azerbaycan-Ermenistan) sınırda yaşanan çatışmalar bölgede durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın ara ara provokasyonlara devam ettiğini ve iki gün önce böyle bir adımda bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Elbette Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil." dedi.

Çavuşoğlu, "Burada kalıcı barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan, provokasyonlardan vazgeçmeli ve iş birliği ve barışa yönelik samimi adımlar atmalı. Hem bize yönelik hem Azerbaycan'a yönelik." diye konuştu.

Türkiye'nin "geniş ufuklu dış politikası"

Öte yandan, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) da herkesin dikkatini çektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Küresel salgın ve bölgemizdeki çatışmalar, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Doğu Batı Orta Koridoruna değer kattı." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki üçlü mekanizmayı hayata geçirdiklerini belirterek Azerbaycan ve Kazakistan'la Orta Koridoru canlandırmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Afrika, Latin Amerika ve Asya açılımına da değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin geniş ufuklu dış politikasını yürütmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin "etkin çok taraflılığın hakim olacağı, daha adil bir uluslararası düzen için" çaba sarf ettiğini belirterek uluslararası sistemin güçlendirilmesinin ve daha adil bir yapıya kavuşturulmasının gerekliliğine işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi.