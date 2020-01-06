Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Kanal İstanbul, iç sularımızı bağladığımız kanal olduğu için... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul, iç sularımızı bağladığımız kanal olduğu için...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul, iç sularımızı bağladığımız kanal olduğu için oradan geçen gemilerden ücret alabiliriz."
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul, iç sularımızı bağladığımız kanal olduğu için oradan geçen gemilerden ücret alabiliriz." - ANKARA
Son Dakika Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi İran Dışişleri Bakanı Zarif, Süleymani'nin cenazesinden fotoğraf paylaşıp Trump'a gönderme yaptı Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi