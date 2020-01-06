Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Kanal İstanbul , iç sularımızı bağladığımız kanal olduğu için oradan geçen gemilerden ücret alabiliriz." - ANKARA

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Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?