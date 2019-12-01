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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:24 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak."
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