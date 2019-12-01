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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak."

Mevlüt Çavuşoğlu, Denizcilik, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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