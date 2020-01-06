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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesi bölgemizin barış ve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesi bölgemizin barış ve istikrarına risk oluşurdu. Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:11 Kaynak: İHA
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