Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Kaynak: İHA
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