Mevlüt Çavuşoğlu: "Siyasi Atama ya da Meslekten Atama Ayrımı Yapmak Doğru Değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında, İsrail'e atanacak büyükelçinin de olduğu kapsamlı bir büyükelçi kararnamesi hazırladıklarını söyledi. Büyükelçi atamalarına ilişkin eleştirilere "Siyasi atama ya da meslekten atama ayrımı yapmak çok doğru değil. Dünyanın her yerinde böyledir. ABD'nin büyükelçilerinin büyük bölümü böyledir, dışarıdan atanan insanlardır" yanıtını veren Çavuşoğlu, vize sıkıntısı nedeniyle Batı ülkelerinin büyükelçilerinin uyarılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haber Global televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, İsrail ile Türkiye'nin karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin şöyle konuştu:

"İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATAMASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GERÇEKLEŞECEK"

"Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Biz şu anda bir kararname hazırlıyoruz. Kapsamlı bir kararname hazırlıyoruz. Sadece İsrail için değil, geri dönecek büyükelçilerimizin yerine atayacağımız büyükelçiler var. Arkadaşlarımızla çalıştık, sayın bakan yardımcılarımızla. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Daha sonra da tebliğ etmeye başlayacağız.

"ABD'NİN BÜYÜKELÇİLERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DIŞARIDAN ATANAN İNSANLAR"

Siyasi atama ya da meslekten atama ayrımı yapmak çok doğru değil. Neticede yıllar önce çıkmış bir kanunumuz var, dünyanın her yerinde böyledir. ABD'nin büyükelçilerinin büyük bölümü böyledir. Dışarıdan atanan insanlardır. ABD'nin şimdiki büyükelçisi Jeffry Flake, daha önce Kongre üyesiydi. Hiç kimse diyor mu 'Bu siyasetçinin ne işi var ülkede' diye. Biz arkadaşlarımızın büyükelçi olup olmama yeteneği var mı, liyakati var mı ona bakarız. İçeriden dışarıdan ayrımı doğru değil. İçerideki arkadaşlarımızı da en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Dışarıdan atanan arkadaşlarımız da var. Son derece uyumlu bir biçimde götürüyoruz.

"BİR YOLSUZLUK MU VAR DA ARPALIK DİYORSUNUZ?"

Dün CHP sözcüsü, 'Dışişleri Bakanlığı AK partinin arpalığı' demiş. Son derece terbiyesizce bir söz. Ne demek arpalığı? Burada ne rantı var? Herkes maaşını alır, bir yolsuzluk mu var da arpalık diyorsunuz? Baktılar, dış politikada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke iyi şeyler yapıyor, tüm dünya Türkiye'nin dış politikasını gıptayla izliyor, hemen nerede düştüysek orayı zayıflatmak için saçma sapan iftiralarda bulunuyorlar. Yalanı da hiç çekinmeden söylüyorlar. Kusura bakmasınlar, bu konuda diplomatik olamayacağım. Son derece sinirlendim. Ne demek yani AK Parti'nin arpalığı? Biraz üsluba da dikkat etmeleri lazım.

İçeriden, dışarıdan ayrımı olmaz. Her ülkeye, o ülkeye uygun ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek şekilde görevlendiriyoruz. En son kararnamemizde de gördünüz, birçok genç arkadaşımızı da büyükelçi yaptık. Aynı şekilde başkonsoloslarımızı da hem meslek memurlarından hem de konsolosluk iktisat memurlarından, daire başkanlarından bazen de merkez memurlarından bile seçiyoruz.

"BAKANLIKTA ESKİDEN EKİPÇİLİK VARDI, ŞİMDİ HERKES HER YERE GİDİYOR"

Eskiden ekipçilik vardı bu Bakanlıkta. Belli grup diplomat sadece iyi yerlere giderdi. Batı'ya giderdi. ve onlar Ankara'ya geldiği zaman görev alırdı. Merkezde de hangi müsteşar yardımcısı ya da müsteşar varsa onun ekibi hep kayrılırdı. Şimdi herkes her yere gidiyor. Her yerden gelen herkes de Ankara'da hak ediyorsa önemli yerlere geliyor. Kamboçya'dan gelen Ayda hanımı Kültür Genel Müdür vekili olarak hemen atadık. Kamboçya Asya'da gelişmekte olan bir ülke, güzel bir ülke. Ama sonuçta Afrika'dan dönen üç dört tane genel müdürüm var şu anda. Orta Doğu'dan gelen arkadaşlarımız var. Biz ayrımcılık yapmıyoruz, ekipçilik yapmıyoruz. Liyakate göre uygun isimler atayacağız. İsrail'e de en iyisini atayacağız."

"SEÇİM ÖNCESİ AK PARTİ İKTİDARINI ZORDA BIRAKMAK İÇİN YAPILAN ADIMLAR OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Çavuşoğlu, vize başvuru sürecindeki zorluklara ve artan ret oranına ilişkin ise şunları söyledi:

"Maalesef ABD ve bazı Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonra, 6 ay, 7 ay sonraya veriyorlar. Aynı şekilde ret oranını da yükselttiler. Bu planlı ve kasıtlı. Vatandaşımız bunu görüyor. En son Alman Dışişleri Bakanı ile İstanbul'da yaptığımız görüşmede söyledik. New York'ta Blinken ve Büyükelçi Flake de oradaydı, ona da söyledik. Biz burada kasıt görüyoruz. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde, eylül başında Batı ülkelerinin büyükelçilerini Bakanlığa arkadaşlarımız çağıracaklar. Gerekli uyarıları yapacaklar. Bundan sonra da düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız, kısıtlayıcı tedbirler.

"ONLARIN DA FAALİYETLERİNİ KISITLAYACAĞIZ"

Mesela İstanbul'da bir banka genel müdürümüze hem randevu veriyorlar hem de girerken biraz bekletmişler. Biz de gereken şeyi verdik. Onların da faaliyetlerini kısıtlayacağız. Bunu kasıtlı yapıyorsunuz çünkü. Personel, koronavirüs bu bahanelere inanmıyorum. Bunların çözümleri var. Burada yerel personeli de arttırabilirler, ayrıca hepsi vize şirketleriyle çalışıyor. Biz de yoğun vize döneminde birçok ülkede vize şirketleriyle çalışıyoruz. Vize şirketlerinden takviye personel alıyor bizim başkonsolosluğumuz ya da büyükelçiliğimizin konsolosluk birimi. Konsolosluk vize başvuru sayfamızda sistemi ayırdık. Yani oraya giren birisi, bakanlığımızın diğer bölümlerine erişemiyor. Sadece vize bölümüne yardımcı oluyorlar. İsteseler çok rahat çözerler. Burada kesinlikle kasıt var."