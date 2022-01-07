Üye Girişi
Son dakika haberleri... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için 11 Ocak'ta toplanacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için 11 Ocak'ta toplanacak

07.01.2022 13:20
Son dakika haberleri... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için 11 Ocak'ta toplanacak

Son dakika haberine göre Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının Kazakistan gündemiyle 11 Ocak'ta bir araya geleceği bildirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının Kazakistan gündemiyle 11 Ocak'ta bir araya geleceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı ve Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kazakistan'a desteğini yineledi.

Görüşmede ayrıca, 11 Ocak 2022'de çevrimiçi olarak düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan, Türkiye, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için 11 Ocak'ta toplanacak - Son Dakika


Tiktok'ta güç gösterisi yapan cumhuriyet savcısı istifa etti Tiktok'ta güç gösterisi yapan cumhuriyet savcısı istifa etti         
19:23
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
19:04 Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin davada tutuklu 2 öğrenci tahliye edildi
19:02 Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama!
18:59 Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında ilginç pazarlık
18:05 Tecavüz suçlamalarından hapiste olan Manchester City'nin yıldızı, serbest bırakıldı
17:53 Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı
17:37 Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
17:20 Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler
17:14 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?
17:12 FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak
16:54 Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var! Taraftarın çağrısı dünyayı ayağa kaldırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 19:27:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için 11 Ocak'ta toplanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement